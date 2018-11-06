При обваленні будинків у Марселі загинули дві людини

Фото: обвалення в Марселі (twitter.com/enough)

За даними міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, під уламками можуть перебувати ще від п'яти до восьми людей

В Марселі під уламками зруйнованих будівель виявили тіла двох загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Franceinfo.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, під уламками можуть перебувати ще від п'яти до восьми чоловік. У зв'язку з подією розпочато розслідування.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що на місці обвалення будинків в центрі Марселя рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Раніше повідомлялося, що після обвалення двох будинків у Марселі зниклими без вісті числяться дев'ять осіб. Одна з постраждалих будівель знаходилася в аварійному стані, його мешканці були виселені, однак, за словами очевидців, в ньому на момент трагедії могли знаходитися люди.

Інцидент стався вранці 5 листопада на вулиці Обань в центральній частині Марселя. За первинною інформацією рятувальних служб, двоє людей отримали незначні травми. Також уточнювалося, що аварійна будівля нерідко використовували бездомні в якості притулку. За інформацією АР, один з будинків був п'ятиповерховим, інший мав шість поверхів.