Обрушение Нотр-Дам де Пари удалось предотвратить в последний момент

Пожарные сумели предотвратить обрушение Собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считанные минуты. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на пресс-службу МВД Франции.

В МВД отметили, что решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора.

"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", - сказал он журналистам в Париже.

Напомним, вчера вечером в Париже горел Нотр-Дам де Пари. Пожарные считают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания. В свою очередь, парижская прокуратура отметила, что не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама, но следствие продолжается. В настоящий момент команда из 50 человек работает над установлением причины возникновения пожара в соборе.

Отметим, что в результате пожара обрушились крыша и шпиль. Также горела одна из башен, однако спасатели успели ее затушить. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.