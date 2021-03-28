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Обрушение дома в Каире: число жертв достигло 18

Новина українською → Каир, Воскресенье 28 марта 2021 14:57
Обрушение дома в Каире: число жертв достигло 18 Фото: обрушение дома в Каире (twitter.com/kwt0nline)
Автор: РБК-Украина

В результате обрушения десятиэтажного дома в Каире (Египет) погибли не менее 18 человек. Еще более двух десятков ранены.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Сообщается, что в результате инцидента ранены еще 24 человека, все они доставлены в больницы. По словам административного главы мухафазы Каир Халид Абдель-Аля, для проверки структурной целостности соседних зданий сформировали инженерный комитет. На данный момент неясно, что именно стало причиной обрушения.

Также сообщается, что полиция оцепила территорию, на месте обрушения для разбора завалов применяют бульдозеры.

Напомним, обрушение в Каире произошло в ночь на 27 марта. Изначально сообщалось о восьми погибших, однако в ходе спасательной операции обнаружили еще несколько тел.

Также сообщалось о столкновении пассажирских поездов в этой стране. По уточненным данным, погибли 19 человек, хотя сначала представители власти заявляли о трех десятках жертв. Первоначальные данные о жертвах собирались со слов родственников, которые не могли дозвониться до своих близких. Многие находились в тот момент в бессознательном состоянии и позднее дали о себе знать.

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