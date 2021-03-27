В Каире обрушился 10-этажный жилой дом, погибли восемь человек
В субботу ночью, 27 марта, в столице Египта Каире произошел обвал 10-этажного жилого дома. В результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 человек получили травмы разной степени тяжести.
Об этом сообщает Al-Ahram.
Всех пострадавших доставили в больницу Аль-Салам.
На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные. Также сейчас ведутся поисковые работы, поскольку под завалами дома могут находиться люди.
كارثة جديدة في محافظة #السويس .. انهيار عقار على رؤوس قاطنيه والنجدة تحاول انتشال الجثث#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/yv3GVJfiXE— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 27, 2021
Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль дал задание сформировать Инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Однако сначала проверку проведет прокуратура.
О причинах инцидента пока не сообщают.
اللقطات الأولى من موقع انهيار #عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/ivIwDVlqbg— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 27, 2021
الحماية المدنية تباشر رفع أنقاض عقار #جسر_السويس بمنطقة عمر ابن الخطاب المكون من 10 أدوار#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/kONqWEpcRW— القاهرة 24 (@cairo24_) March 27, 2021
Напомним, вчера в египетской провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда, в результате погибли как минимум 32 человека, еще несколько десятков пострадали. По данным местных СМИ, один из поездов врезался в другой сзади. При столкновении три пассажирских вагона сошли с рельсов.
Позже стало известно, что поезд который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку после того, как кто-то дернул стоп-кран. Затем в него сзади на большой скорости врезался другой состав.