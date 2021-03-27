В Каире обрушился 10-этажный жилой дом, погибли восемь человек

В субботу ночью, 27 марта, в столице Египта Каире произошел обвал 10-этажного жилого дома. В результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 человек получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает Al-Ahram .

Всех пострадавших доставили в больницу Аль-Салам.

На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные. Также сейчас ведутся поисковые работы, поскольку под завалами дома могут находиться люди.

كارثة جديدة في محافظة #السويس .. انهيار عقار على رؤوس قاطنيه والنجدة تحاول انتشال الجثث#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/yv3GVJfiXE — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 27, 2021

Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль дал задание сформировать Инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Однако сначала проверку проведет прокуратура.

О причинах инцидента пока не сообщают.