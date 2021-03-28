Обвалення будинку в Каїрі: кількість жертв досягла 18

В результаті обвалення десятиповерхового будинку в Каїрі (Єгипет) загинули не менше 18 осіб. Ще понад двох десятків поранені.

Повідомляється, що в результаті інциденту поранено ще 24 особи, усі вони доставлені до лікарень. За словами адміністративного глави мухафази Каїр Халід Абдель-Аля, для перевірки структурної цілісності сусідніх будівель сформували інженерний комітет.

На даний момент неясно, що саме стало причиною обвалення. Також повідомляється, що поліція оточила територію, на місці обвалення для розбору завалів застосовують бульдозери.

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