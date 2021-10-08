Обрушение дома в Батуми: спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека

В Батуми из-под завалов рухнувшего дома достали еще одного человека. Ему оказали медицинскую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".
Как передает издание, спасенный жив. Ему на месте оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.
На месте обрушения дома продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться еще от 10 до 15 человек.
Ранее из-под обломков достали двух детей. Их госпитализировали.
Напомним, обрушение дома в центре Батуми произошло 8 октября. Рассматриваются две версии произошедшего - взрыв газа или повреждение несущей стены при ремонте.