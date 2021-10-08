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Обвалення будинку в Батумі: рятувальники витягли з-під завалів ще одну людину

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Батумі з-під завалів будинку, що звалився дістали ще одну людину. Йому надали медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

Як передає видання, врятований живий. Йому на місці надали медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

На місці обвалення будинку триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть знаходитися ще від 10 до 15 осіб.

Раніше з-під уламків дістали двох дітей. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, обвалення будинку в центрі Батумі відбулося 8 жовтня. Розглядаються дві версії події - вибух газу або пошкодження несучої стіни при ремонті.

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Грузія