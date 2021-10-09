Обвалення будинку в Батумі: поліція назвала причини і затримала трьох осіб

Фото: будинок в Батумі впав через будівельні роботи (скрін відео)

МВС Грузії затримало трьох осіб у справі про обвалення житлового будинку в Батумі. Слідство вважає, що причиною трагедії стали ремонтно-будівельні роботи, що проводяться "з грубим порушенням правил безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новини-Грузія".

За даними відомства, затримано 46-річного власника квартири на першому поверсі, а також двох робітників, найнятих ним, 30-річного та 59-річного. "За дорученням власника і з грубим порушенням правил безпеки вони проводили в квартирі будівельно-ремонтні роботи, які, імовірно, викликали обвалення одного з під'їздів житлового будинку 8 жовтня", - сказано в заяві МВС.