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Обрушение дома в Батуми: из-под завалов достали двоих детей

Автор: Александр Мороз

Из-под завалов на месте обрушения дома в Батуми (Грузия) достали двоих детей. Их направили в больницу, данных о погибших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой 1tv.ge.

Как заявил заместитель министра здравоохранения Аджарии Рамаз Джинчарадзе, удалось спасти двоих детей.

"Идет работа. Информация о жертвах в настоящее время неизвестна. В клинику доставили двоих детей. Сейчас ведутся уточнения", - отметил он.

Напомним, в Батуми на улице 26 Мая обрушилась пристройка пятиэтажного дома, по имеющейся информации, жильцы находятся под обломками, ведутся поисковые работы.

Что касается возможных причин, то к обрушению могли привести взрыв газа или повреждение при ремонте.

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Грузия