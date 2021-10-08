Обрушение дома в Батуми: из-под завалов достали двоих детей

Из-под завалов на месте обрушения дома в Батуми (Грузия) достали двоих детей. Их направили в больницу, данных о погибших пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой 1tv.ge.
Как заявил заместитель министра здравоохранения Аджарии Рамаз Джинчарадзе, удалось спасти двоих детей.
"Идет работа. Информация о жертвах в настоящее время неизвестна. В клинику доставили двоих детей. Сейчас ведутся уточнения", - отметил он.
Напомним, в Батуми на улице 26 Мая обрушилась пристройка пятиэтажного дома, по имеющейся информации, жильцы находятся под обломками, ведутся поисковые работы.
Что касается возможных причин, то к обрушению могли привести взрыв газа или повреждение при ремонте.