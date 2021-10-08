В Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома, под завалами могут быть люди

В Батуми на улице 26 мая обрушился пятиэтажный жилой дом. По информации очевидцев, инциденту предшествовал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

В местных СМИ указывают, что в результате обвала есть жертвы, однако официальной информации на этот счет пока нет. Предполагается, что под завалами могут быть люди.

Сейчас на месте инцидента работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция. Спасатели выводят людей из-под обломков.