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Обвалення будинку в Батумі: з-під завалів дістали двох дітей

Автор: Олександр Мороз

З-під завалів на місці обвалення будинку в Батумі (Грузія) дістали двох дітей. Їх направили в лікарню, даних про загиблих поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням 1tv.ge.

Як заявив заступник міністра охорони здоров'я Аджарії Рамаз Джинчарадзе, вдалося врятувати двох дітей.

"Йде робота. Інформація про жертви в даний час невідома. До клініки доставили двох дітей. Зараз ведуться уточнення", - зазначив він.

Нагадаємо, в Батумі на вулиці 26 травня обвалилася прибудова п'ятиповерхового будинку, за наявною інформацією, мешканці знаходяться під уламками, ведуться пошукові роботи.

Що стосується можливих причин, то до обвалення могли привести вибух газу або пошкодження при ремонті.

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Грузія