Обрушение дома в Батуми: число жертв выросло, в стране объявили траур

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми выросло до девяти человек. В связи с гибелью людей власти Грузии объявили 11 октября днем траура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн" .

По данным издания, спасатели при разборе завалов на месте обрушения жилого дома вечером 9 октября обнаружили тело мужчины. Он стал девятой жертвой трагедии.

Среди девяти погибших - трое детей и две молодые женщины. Из находившихся в доме в момент обрушения выжил только один человек - 36-летний мужчина. Он находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В связи с гибелью людей в результате обрушения дома премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура. Он также заверил, что правительство окажет помощь всем пострадавшим.