Обвалення будинку в Батумі: кількість жертв зросла, в країні оголосили траур

Кількість жертв обвалення житлового будинку в Батумі зросла до дев'яти осіб. У зв'язку із загибеллю людей влада Грузії оголосила 11 жовтня днем жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн" .

За даними видання, рятувальники при розборі завалів на місці обвалення житлового будинку ввечері 9 жовтня виявили тіло чоловіка. Він став дев'ятою жертвою трагедії.

Серед дев'яти загиблих-троє дітей і дві молоді жінки. З тих, що знаходилися в будинку в момент обвалення вижила тільки одна людина - 36-річний чоловік. Він знаходиться в лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий.

У зв'язку із загибеллю людей в результаті обвалення будинку прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня днем жалоби. Він також запевнив, що уряд надасть допомогу всім постраждалим.