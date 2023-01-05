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Прикордонники Білорусі поскаржились на "провокації" з української сторони (відео)

Фото: прикордонники Білорусі поскаржились на "провокації" з української сторони (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Білоруські прикордонники заявили, що неодноразово зазнавали "провокацій" з української сторони, проте зазначають, що на них вони не ведуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвіт Державного прикордонного комітету Білорусі у Facebook.

Сьогодні, 5 січня під час відеозвіту представник Держприкордонкомітету Білорусі заявив, що нібито з української сторони зафіксовано "провокації", та як доказ додав відео.

За його словами, останньою "провокацією" став випадок в місці пропуску в селі Поддобрянка. Представник розповів, що саме там білоруських прикордонників "провокували образливими жестами" та нібито наводили на них зброю.

Проте представник Держприкордонкомітету заявив, що білоруська сторона "не піддалася на провокації" та контролює ситуацію на кордоні.

Нагадаємо 1 січня білоруський диктатор Олександр Лукашенко своїм указом проголосив "рік миру" у Білорусі.

Проте вже наступного дня Міністерство оборони Білорусі продовжило спільні навчання з російською армією.

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Білорусьприкордонники