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Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання

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Мінськ, Понеділок 02 січня 2023 12:01
Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання Фото: навчання Росії та Білорусі продовжили на білоруських полігонах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання. Вони продовжуватимуться як мінімум до 8 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, 24-25 грудня стали вихідними для деяких полігонів, проте деякі військові об'єкти, де сконцентровані російські війська, працювали без вихідних. Йдеться про полігони "Осиповичський" та "Доманово".

Загалом графік військових навчань на білоруських полігонах виглядає так:

  • 27 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 07.01;
  • полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 08.01;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 06.01;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 07.01;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 08.01;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

Моніторингова група наголошує, що військові навчання на території Білорусі тривають із 29 квітня, тобто вже 36 тижнів.

"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили, що готові нарощувати регіональне угруповання військ з Росією будь-якої кількості та складу.

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