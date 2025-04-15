Образився? Венс відповів Зеленському на закид щодо виправдання Путіна

Критика з боку Зеленського

В інтерв'ю 60 minutes Зеленський заявив, що Венс не усвідомлює того, що насправді відбувається в Україні. Він додав, що від віцепрезидента США лунала позиція про те, що росіяни також страждають через повномасштабну війну й не факт, що нібито це саме країна-терорист Росія розпочала її.

За словами президента, йому здається, що Венс якимось чином намагається виправдовувати диктатора Путіна, у зв'язку з чим він намагався пояснити віцепрезиденту США, хто є у війні жертвою, а хто - агресором.

Реакція Венса

Коментуючи слова президента України, Венс заявив, що засуджував Росію ще з 2022-го, але відтоді також намагається зрозуміти стратегічні цілі обох сторін.

"Це не означає, що ви морально підтримуєте російську справу, або що ви підтримуєте повномасштабне вторгнення, але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само, як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту", - додав він.

Зокрема він назвав слова президента України "абсурдними" та "безумовно непродуктивними".