Обиделся? Вэнс ответил Зеленскому на упрек об оправдании Путина

Критика со стороны Зеленского

В интервью 60 minutes Зеленский заявил, что Вэнс не осознает того, что на самом деле происходит в Украине. Он добавил, что от вице-президента США звучала позиция о том, что россияне также страдают из-за полномасштабной войны и не факт, что якобы это именно страна-террорист Россия начала ее.

По словам президента, ему кажется, что Вэнс каким-то образом пытается оправдывать диктатора Путина, в связи с чем он пытался объяснить вице-президенту США, кто является в войне жертвой, а кто - агрессором.

Реакция Вэнса

Комментируя слова президента Украины, Вэнс заявил, что осуждал Россию еще с 2022-го, но с тех пор также пытается понять стратегические цели обеих сторон.

"Это не означает, что вы морально поддерживаете российское дело, или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение, но вы должны попытаться понять, какие их стратегические красные линии, так же, как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются выйти из конфликта", - добавил он.

В частности он назвал слова президента Украины "абсурдными" и "безусловно непродуктивными".