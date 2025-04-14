Зеленський про Венса: він виправдовує Путіна і не розуміє очевидного
Віцепрезидент Джей Ді Венс не усвідомлює, що насправді відбувається в Україні та говорить тими ж фразами, які раніше лунали від росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю 60 minutes.
Як пояснив Зеленський, під час зустрічей України й представників США, Києву доводиться "виправдовуватись за те, що ти ніколи не робив".
"Це зміна реальності, в яку я не хочу грати", - додав він.
За його словами, від Венса неодноразово лунала позиція про те, що росіяни також нібито страждають через війну, гинуть й загалом не факт, що саме Росія почала війну.
"Не ми напали - це перше. Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна (Володимир Путін, диктатор, - ред.). Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни - агресор, ми – жертва. Це всі розуміють", - заявив президент.
Зеленський відзначив, що також лунали сигнали й про те, що Путін прийшов на землі, які нібито не є українськими, оскільки там "живуть росіяни".
"Я перебуваю в Україні та розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору", - підсумував президент.
Перепалка у Білому домі
28 лютого, під час візиту Зеленського до Вашингтону, між президентом України, його американським колегою Дональдом Трампом та Венсом відбулась перепалка перед журналістами. Сварка зрештою призвела до того, що Штати призупинили військову допомогу, а також обмін розвідувальними даними з Україною.
Пізніше Зеленський написав у Twitter, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, а спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф стверджував, що президент України нібито попросив вибачення у Трампа.
За словами голови Офісу президента, сьогодні відносини України та США "повернулися в нормальне русло".
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