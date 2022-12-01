Образився, що не запросили? Лавров звинуватив ОБСЄ у коригуванні обстрілів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив ОБСЄ у коригуванні обстрілів. Раніше Лаврова не запросили на зустріч Ради міністрів ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Лавров звинуватив ОБСЄ у коригуванні вогню по окупованих Луганську і Донецьку.

"Розкрилися факти участі нібито нейтральних спостерігачів ОБСЄ у коригуванні вогню за позиціями "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки"", - сказав він.

При цьому російський міністр не зміг навести факти нібито коригування ударів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада міністрів ОБСЄ вперше збереться на зустріч без Росії, яка пройде в Польщі.

Крім того, за даними журналістів, Польща відмовилася видавати візи главі МЗС Росії та членам російської делегації, які збиралися прибути на засідання ОБСЄ.

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