Лаврова не пустили у Польщу на засідання ОБСЄ, - журналіст

Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка і польське радіо RMF .

"Варшава вирішила заборонити в'їзд російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Польщі на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом до ОБСЄ", - написав Йозвяк у своєму твіті.

Щодо членів російської делегації інформацію підтвердило також Міністерство закордонних справ Польщі.

"Членам делегації повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада», - повідомляє RMF.