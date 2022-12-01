ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обиделся, что не пригласили? Лавров обвинил ОБСЕ в корректировке обстрелов

Новина українською →
Москва, Четверг 01 декабря 2022 11:33
Обиделся, что не пригласили? Лавров обвинил ОБСЕ в корректировке обстрелов Фото: глава МИД России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил ОБСЕ в корректировке обстрелов. Ранее Лаврова не пригласили на встречу Совета министров ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Лавров обвинил ОБСЕ в корректировке огня по оккупированным Луганску и Донецку.

"Раскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики"", - сказал он.

При этом российский министр не смог привести факты якобы корректировки ударов.

Напомним, ранее стало известно, что Совет министров ОБСЕ впервые соберется на встречу без России, которая пройдет в Польше.

Кроме того, по данным журналистов, Польша отказалась выдавать визы главе МИД России и членам российской делегации, собиравшимся прибыть на заседание ОБСЕ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Лавров ОБСЕ Донецк Луганск
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами