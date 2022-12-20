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Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники платної підписки. Про це він написав після того, як більшість користувачів у його голосуванні проголосували за те, щоб він пішов з посади голови компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що один із користувачів у своєму коментарі запропонував, щоб лише передплатники Blue мали право голосу на голосуванні для змін у політиці Twitter.

"Ми внесемо такі зміни", - відповів Маск.

Американський бізнесмен вже понад добу не коментує результати голосування, на якому користувачі підтримали ідею, щоб він пішов з посади голови Twitter. З того часу він зробив близько 10 твітів. Лише одного разу на припущення одного з користувачів, що голосуванням могли маніпулювати боти, він відповів: "Цікаво".

Днем раніше він пообіцяв винести на голосування всі майбутні рішення щодо політики Twitter та запропонував користувачам соцмережі вирішити, чи варто йому піти у відставку з посади керівника. 57,5% користувачів проголосували за варіант "так", проти - 42,4%. Загалом в опитуванні взяв участь 17 502 391 користувач.

Голосування відбулося на тлі нових правил у Twitter, які заборонили користувачам публікувати посилання на соцмережі, включно з Facebook, Instagram і конкурентом Twitter - Mastodon, що призвело до блокування низки користувачів. Утім, згодом компанія відкликала це рішення.

Нагадаємо, Ілон Маск вирішив порадитися з користувачами, чи не залишити йому пост глави компанії.

За результатами опитування, більшість респондентів проголосували "за".

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