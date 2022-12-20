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Обиделся? Маск решил ограничить доступ к опросам в Twitter

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Илон Маск заявил, что голосовать за важные изменения в политике соцсети Twitter смогут только владельцы платной подписки. Об этом он написал после того, как большинство пользователей в его голосовании проголосовали за то, чтобы он ушел с поста главы компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что один из пользователей в всоем комментарии предложил, чтобы только подписчики Blue имели право голоса на голосовании для изменений в политике Twitter.

"Мы внесем такие изменения", - ответил Маск.

Американский бизнесмен уже больше суток не комментирует результаты голосования, на котором пользователи поддержали идею, чтобы он ушел с поста главы Twitter. С тех пор он совершил около 10 твитов. Лишь однажды на предположение одного из пользователей, что голосованием могли манипулировать боты, он ответил: "Интересно".

Днем ранее он пообещал вынести на голосование все будущие решения по политике Twitter и предложил пользователям соцсети решить, стоит ли уйти в отставку с должности руководителя. 57,5% пользователей проголосовали за вариант "да", против - 42,4%. Всего в опросе принял участие 17 502 391 пользователь.

Голосование состоялось на фоне новых правил в Twitter, запретивших пользователям публиковать ссылки на соцсети, включая Facebook, Instagram и конкурента Twitter - Mastodon, что привело к блокированию ряда пользователей. Впрочем, впоследствии компания отозвала это решение.

Напомним, Илон Маск решил посоветоваться с пользователями, не оставить ли ему пост главы компании.

По результатам опроса, большинство респондентов проголосовали "за".

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