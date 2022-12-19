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Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади керівника Twitter

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Понеділок 19 грудня 2022 14:58
Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади керівника Twitter Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Опитування Ілона Маска із запитанням, чи варто йому піти з посади голови Twitter завершилося. Більшість респондентів проголосували "за".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мільярдера та CNN.

Зазначимо, що нещодавно Маск заявив, що дотримуватиметься результатів опитування. Воно закінчилося тим, що 57,5% користувачів проголосували "за", а 42,5% - "проти". Загалом проголосували близько 17 млн людей.

При цьому пізніше Маск заперечив, що він має на увазі призначення нового генерального директора. Так, він зазначив, що наразі немає наступника на посаду.

"Питання полягає не в тому, щоб знайти генерального директора, а в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе зберегти Twitter", - зазначив він.

РБК-Україна повідомляло, що Маск вирішив порадитися з користувачами, чи не залишити йому пост глави компанії.

Раніше Маск вимкнув аудіофункцію Twitter Spaces, яка дає користувачам змогу брати участь у групових чатах за допомогою платформи соцмереж.

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