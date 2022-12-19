Запустив голосування. Маск запитав, чи має піти з посади керівника Twitter

Власник Twitter Ілон Маск вирішив порадитися з користувачами, чи повинен залишити пост глави компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мільярдера у соцмережі.

Винахідник запустив голосування, щоб отримати відповідь.

"Чи повинен я піти з посади голови Twitter?" - запитав у користувачі соціальної мережі Маск.

Водночас він пообіцяв прислухати до поради та виконати результати опитування.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Цікаво, що більшість людей проголосували за відставку чинного глави компанії.

У наступному пості Маск підкреслив: "Як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо вони можуть збутися".