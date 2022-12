Запустив голосування. Маск запитав, чи має піти з посади керівника Twitter

Винахідник запустив голосування, щоб отримати відповідь.

"Чи повинен я піти з посади голови Twitter?" - запитав у користувачі соціальної мережі Маск.

Водночас він пообіцяв прислухати до поради та виконати результати опитування.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.