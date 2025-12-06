Образилися на штраф? Маск, Рубіо та Венс влаштували істерику через ЄС

Зокрема Маск заявив, що Євросоюз, мовляв, потрібно "розпустити", щоб країнам-членам блоку "повернули суверенітет". До цього він виклав ще кілька дописів із критикою на адресу Євросоюзу.

"ЄС слід розпустити, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ", - написав мільярдер.

Відреагував на штраф також державний секретар США Марко Рубіо. Він назвав дії Єврокомісії "нападом" на соцмережу Маска та американські компанії загалом.

"Штраф Європейської Комісії у розмірі 140 мільйонів доларів - це не просто напад на X, це напад на всі американські технологічні платформи та американський народ з боку іноземних урядів. Дні цензури американців в інтернеті минули", - написав Рубіо.

Не залишився у стороні й віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він виклав допис, в якому вимагає від ЄС "підтримувати свободу слова" та не штрафувати соцмережу Маска.

"Ходять чутки, що комісія ЄС оштрафує X на сотні мільйонів доларів за те, що вони не займаються цензурою. ЄС має підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через сміття", - написав Венс.