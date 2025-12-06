Обиделись на штраф? Маск, Рубио и Вэнс устроили истерику из-за ЕС

В частности Маск заявил, что Евросоюз, мол, нужно "распустить", чтобы странам-членам блока "вернули суверенитет". До этого он выложил еще несколько сообщений с критикой в адрес Евросоюза.

"ЕС следует распустить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - написал миллиардер.

Отреагировал на штраф также государственный секретарь США Марко Рубио. Он назвал действия Еврокомиссии "нападением" на соцсеть Маска и американские компании в целом.

"Штраф Европейской Комиссии в размере 140 миллионов долларов - это не просто нападение на X, это нападение на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Дни цензуры американцев в интернете прошли", - написал Рубио.

Не остался в стороне и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он выложил сообщение, в котором требует от ЕС "поддерживать свободу слова" и не штрафовать соцсеть Маска.

"Ходят слухи, что комиссия ЕС оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что они не занимаются цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора", - написал Вэнс.