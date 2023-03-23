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Обиделись из-за ордера Путину? Медведев пригрозил ракетным ударом по Бундестагу и Офису Шольца

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Россия, Четверг 23 марта 2023 11:56
Обиделись из-за ордера Путину? Медведев пригрозил ракетным ударом по Бундестагу и Офису Шольца Фото: Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом на реальный арест российского диктатора Владимира Путина после выдачи судом Гааги соответствующего ордера, станет ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Они вдруг принимают вот такое решение (выдача судом ордера на арест Путина, - ред.) в отношении главы нашего государства. Понятно, что эта ситуация (реальный арест Путина, - ред.) не реализуется никогда. Но вот представим, что она реализовалась. Действующий лидер ядерного государства приехал на территорию Германии и подвергся аресту", - смоделировал ситуацию он.

По мнению Медведева, реальный арест Путина станет "объявлением войны Российской Федерации".

"И уже в этом случае все наши средства - ракетные и прочие - полетят в Бундестаг, Офис канцлера (Олафа Шольца, - ред.) и так далее", - заявил он.

При этом в речи Медведева, который не выбирает выражений, досталось и министру юстиции Германии Марко Бушманну за его тезис о том, что в случае, если президент РФ окажется на территории Германии, Путина будут обязаны арестовать. Медведев назвал его "придурком" и "недоумком".

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина будет действовать до конца его жизни, пока он не предстанет перед судом.

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