ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Образа для равликів": глава МЗС Латвії поглузувала з темпів просування армії РФ

16:57 18.05.2026 Пн
2 хв
ЗСУ перехопили ініціативу на фронті, попри спроби наступу Росії
aimg Валерій Ульяненко
"Образа для равликів": глава МЗС Латвії поглузувала з темпів просування армії РФ Фото: Байба Браже (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висміяла темпи просування російських військ на фронті і закликала посилити військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву латвійського МЗС.

Читайте також: РФ приховує серйозну економічну кризу: Зеленський розкрив дані розвідки

Очільниця латвійської дипломатії з іронією прокоментувала заяви деяких західних аналітиків щодо нібито успішного наступу РФ на сході України. Вона підкреслила, що територіальні здобутки Кремля є вкрай незначними.

"Сказати, що російська армія просувається темпом равлика, було б образою для равликів. Якби равлик почав рухатися з Авдіївки у лютому 2022 року і рушив на захід, він би вже дістався Чехії, тоді як Росія досі загрузла на Донбасі", - зазначила Браже.

Вона наголосила, що, попри спроби наступу РФ, українські військові перехопили ініціативу на фронті, що потребує активізації військово-технічної допомоги з боку європейських партнерів.

Міністерка закликала лідерів європейських держав діяти рішуче і "не втратити момент" для надання Україні всього необхідного озброєння, поки Сили оборони утримують ініціативу на полі бою.

Чотири напрями безпеки Європи

Для гарантування довготривалої безпеки на континенті глава МЗС Латвії назвала чотири ключові напрями, якими має керуватися Європа:

  • зміцнення військового потенціалу та оборонної промисловості Європи;
  • розширення присутності НАТО на східному фланзі;
  • продовження довгострокової підтримки України;
  • ослаблення РФ через санкції та політичний тиск.

Нагадаємо, Україна вперше за тривалий час звільнила за місяць більше територій, ніж захопила країна-агресорка. Наступ РФ виснажується, а перевага в дронах дозволяє ЗСУ перехоплювати ініціативу.

Згідно з оцінкою Інституту вивчення війни, росіянам не вдалося досягти жодного значущого прориву на фронті впродовж останнього року. Водночас Україна наростила успіхи взимку та навесні цього року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим