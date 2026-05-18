"Образа для равликів": глава МЗС Латвії поглузувала з темпів просування армії РФ

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висміяла темпи просування російських військ на фронті і закликала посилити військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву латвійського МЗС.

Очільниця латвійської дипломатії з іронією прокоментувала заяви деяких західних аналітиків щодо нібито успішного наступу РФ на сході України. Вона підкреслила, що територіальні здобутки Кремля є вкрай незначними.

"Сказати, що російська армія просувається темпом равлика, було б образою для равликів. Якби равлик почав рухатися з Авдіївки у лютому 2022 року і рушив на захід, він би вже дістався Чехії, тоді як Росія досі загрузла на Донбасі", - зазначила Браже.

Вона наголосила, що, попри спроби наступу РФ, українські військові перехопили ініціативу на фронті, що потребує активізації військово-технічної допомоги з боку європейських партнерів.

Міністерка закликала лідерів європейських держав діяти рішуче і "не втратити момент" для надання Україні всього необхідного озброєння, поки Сили оборони утримують ініціативу на полі бою.

Чотири напрями безпеки Європи

Для гарантування довготривалої безпеки на континенті глава МЗС Латвії назвала чотири ключові напрями, якими має керуватися Європа: