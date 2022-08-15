Обратная депортация. Из России в Мариуполь возвращают украинцев

В России зафиксировали первый факт обратной депортации украинцев. Они стали проблемой для местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, из российского Пскова в Мариуполь возвращают 60 украинцев. В субботу, 13 августа, их принудительно погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону. Там украинцев встретят представители так называемой "ДНР".

"Большинство из этих людей нет уцелевшего жилья в городе и вынуждено будет жить на улице или вламываться в квартиры других мариупольцев в эвакуации", - добавил Андрющенко.