Зворотня депортація. З Росії до Маріуполя повертають українців

У Росії зафіксували перший факт зворотної депортації українців. Вони стали проблемою для місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

За його словами, із російського Пскова до Маріуполя повертають 60 українців. У суботу, 13 серпня, їх примусово завантажили у два причіпних вагони та відправили до Ростова-на-Дону. Там українців зустрінуть представники так званої "ДНР".

"Більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації", - додав Андрющенко.