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Обращений подавать не надо. В Кабмине объяснили как многодетным семьям получить 2 тысячи гривен

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Воскресенье 08 августа 2021 17:54
Обращений подавать не надо. В Кабмине объяснили как многодетным семьям получить 2 тысячи гривен Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

К новому учебному году 145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен. Для того чтобы получить средства, не нужно будет подавать обращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.

По его словам, выплаты получат дети из многодетных малообеспеченных семей, который по состоянию на 1 августа достигли возраста от 6 до 18 лет.

"Ни одного обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн гривен. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - сообщил премьер.

Напомним, 4 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому на детей из многодетных семей выделили по 2 тысячи гривен для подготовки к школе.

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