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Звернень подавати не треба. У Кабміні пояснили як багатодітним сім'ям отримати 2 тисячі гривень

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Неділя 08 серпня 2021 17:54
Звернень подавати не треба. У Кабміні пояснили як багатодітним сім'ям отримати 2 тисячі гривень Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До нового навчального року 145 тисяч дітей з багатодітних сімей отримають додаткові виплати в розмірі 2 тисяч гривень. Для того щоб отримати кошти, не потрібно буде подавати звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Facebook.

За його словами, виплати отримають діти з багатодітних малозабезпечених сімей, який станом на 1 серпня досягли віку від 6 до 18 років.

"Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми складе 290 млн гривень. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою на дітей з багатодітних сімей виділили по 2 тисячі гривень для підготовки до школи.

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