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Обращение с отходами: в первом квартале экологии нанесли ущерб на 45 млн гривен

Автор: Юлия Струк

Госэкоинспекция насчитала более 45 млн гривен убытков в сфере обращения с отходами. Речь идет о периоде с января по март.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава экоинспекции Андрей Малеваный заявил, что за этот период было осуществлено 1322 проверки субъектов хозяйствования и 255 проверок органов местного самоуправления на соблюдение требований по управлению отходами.

"По результатам мероприятий контроля вынесено 180 постановлений о наложении штрафов по статьям 52 и 82 КоАП на должностных лиц ОМС, а на представителей предприятий - 784 такие постановления. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выявленных нарушений, составила 45,1 миллиона гривен", - отметил Малеваный.

Сейчас проводится обследование прибрежно-защитных полос, во время которого инспекторы ГЭИ уже обнаружили сотни несанкционированных свалок и предоставили предписание устранить их.

Кроме того, продолжается комплексная проверка предприятий, деятельность которых связана с обращением с медотходами. Сейчас завершены проверки на 18 предприятиях.

Напомним, Кабинет министров поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха. Документ разработан Минприроды и уже прошел согласование со всеми заинтересованными органами.

Как писало РБК-Украина, в Украине за три года хотят ввести публичную систему мониторинга состояния воздуха.

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Новости Украины убыткиГосэкоинспекцияэкологияотходы
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