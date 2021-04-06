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Кабмин хочет обновить закон об охране атмосферного воздуха: что предлагает документ

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 17:30
Кабмин хочет обновить закон об охране атмосферного воздуха: что предлагает документ Фото: Кабмин поддержал обновленный закон об охране атмосферного воздуха (freepik)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха. Документ разработан Минприроды и уже прошел согласование со всеми заинтересованными органами.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" должен усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

В документе прописан четкий перечень документов, представляемых предприятиями для получения разрешения; онлайн-формат подачи таких документов (е-воздух); сроки разрешительной процедуры.

Также урегулируется участие общественности в принятии решения; связь разрешения на выбросы с оценкой воздействия на окружающую среду.

Закон предусматривает ежегодную отчетность предприятий о выполнении природоохранных мероприятий; невозможность переноса их выполнения.

Отменяется ведение Перечня организаций, которые имеют право разрабатывать документы для получения разрешения на выбросы.

"Заложенные в законопроекте механизмы повысят уровень экологической безопасности, будут способствовать предотвращению и уменьшению уровня загрязнения атмосферного воздуха", - заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Напомним, в Украине за три года хотят ввести публичную систему мониторинга состояния воздуха. Каждый украинец сможет получить информацию о состоянии воздуха в своем городе и о вреде для его здоровья.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 10 февраля Киев снова вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Концентрация вредных веществ в воздухе почти в два раза выше нормы.

Кроме того, в январе тоже было зафиксировано сильное загрязнение воздуха в Киеве.

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