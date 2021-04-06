Кабмин хочет обновить закон об охране атмосферного воздуха: что предлагает документ

Кабинет министров поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха. Документ разработан Минприроды и уже прошел согласование со всеми заинтересованными органами.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" должен усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. В документе прописан четкий перечень документов, представляемых предприятиями для получения разрешения; онлайн-формат подачи таких документов (е-воздух); сроки разрешительной процедуры. Также урегулируется участие общественности в принятии решения; связь разрешения на выбросы с оценкой воздействия на окружающую среду. Закон предусматривает ежегодную отчетность предприятий о выполнении природоохранных мероприятий; невозможность переноса их выполнения. Отменяется ведение Перечня организаций, которые имеют право разрабатывать документы для получения разрешения на выбросы. "Заложенные в законопроекте механизмы повысят уровень экологической безопасности, будут способствовать предотвращению и уменьшению уровня загрязнения атмосферного воздуха", - заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.