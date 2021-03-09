В Украине за три года хотят ввести систему мониторинга состояния воздуха

В Украине за три года хотят ввести публичную систему мониторинга состояния воздуха . Каждый украинец сможет получить информацию о состоянии воздуха в своем городе и о вреде для его здоровья.

Глава экологического комитета Верховной рады Олег Бондаренко подчеркнул, что еще одним механизмом контроля над промышленным загрязнением является внедрение системы мониторинга качества воздуха.

"В Украине существует отдельный закон "Об охране атмосферного воздуха", который требует существенной доработки, в том числе для обязательного внедрения такой системы мониторинга. Сейчас у нас нет никаких ограничений по установлению такой системы", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что ее так и не создали или из-за недостаточного финансирования как на государственном, так и на местном уровнях, или из-за ненадлежащего контроля за загрязнением в местных общинах.

"Наша задача - за три года поэтапно ввести в стране действенную и публичную систему мониторинга атмосферного воздуха, в результате чего каждый человек при желании будет получать информацию о состоянии воздуха в своем городе и о вреде для его здоровья", - сказал глава комитета.

По его словам, Минприроды и Госэкоинспекция смогут влиять на деятельность загрязнителя, если увидят превышение норм.