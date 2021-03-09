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В Украине за три года хотят ввести систему мониторинга состояния воздуха

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 12:58
В Украине за три года хотят ввести систему мониторинга состояния воздуха Фото: воздух (freepik)
Автор: Юлия Струк

В Украине за три года хотят ввести публичную систему мониторинга состояния воздуха. Каждый украинец сможет получить информацию о состоянии воздуха в своем городе и о вреде для его здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Глава экологического комитета Верховной рады Олег Бондаренко подчеркнул, что еще одним механизмом контроля над промышленным загрязнением является внедрение системы мониторинга качества воздуха.

"В Украине существует отдельный закон "Об охране атмосферного воздуха", который требует существенной доработки, в том числе для обязательного внедрения такой системы мониторинга. Сейчас у нас нет никаких ограничений по установлению такой системы", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что ее так и не создали или из-за недостаточного финансирования как на государственном, так и на местном уровнях, или из-за ненадлежащего контроля за загрязнением в местных общинах.

"Наша задача - за три года поэтапно ввести в стране действенную и публичную систему мониторинга атмосферного воздуха, в результате чего каждый человек при желании будет получать информацию о состоянии воздуха в своем городе и о вреде для его здоровья", - сказал глава комитета.

По его словам, Минприроды и Госэкоинспекция смогут влиять на деятельность загрязнителя, если увидят превышение норм.

Напомним, по состоянию на 10 февраля Киев снова вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Концентрация вредных веществ в воздухе почти в два раза выше нормы.

Как писало РБК-Украина, в январе тоже было зафиксировано сильное загрязнение воздуха в Киеве.

Тогда в КГГА заявили, что это связано с работой систем отопления в частном секторе из-за похолодания.

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