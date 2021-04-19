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Поводження з відходами: у першому кварталі екології завдали збитків на 45 млн гривень

Автор: Юлія Струк

Держекоінспекція розрахувала понад 45 мільйонів гривень збитків у сфері поводження з відходами. Йдеться про період з січня по березень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Глава екоінспекції Андрій Мальований заявив, що за цей період було здійснено 1322 перевірки суб'єктів господарювання та 255 перевірок органів місцевого самоврядування на дотримання вимог щодо управління відходами.

"За результатами заходів контролю винесено 180 постанов про накладення штрафів за статтями 52 та 82 КУпАП на посадових осіб ОМС, а на представників підприємств - 784 такі постанови. Загальна сума збитків, завданих довкіллю внаслідок виявлених порушень, склала 45,1 мільйона гривень", - зазначив Мальований.

Зараз проводиться обстеження прибережно-захисних смуг річок, під час якого інспектори ДЕІ вже виявили сотні несанкціонованих сміттєзвалищ та надали приписи усунути їх.

Крім того, продовжується комплексна перевірка підприємств, діяльність яких пов'язана з поводженням з медвідходами. Наразі завершені перевірки на 18 підприємствах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав оновлення закону про охорону атмосферного повітря. Документ розроблений Міндовкілля та вже пройшов погодження з усіма зацікавленими органами.

Як писало РБК-Україна, в Україні за три роки хочуть запровадити публічну систему моніторингу стану повітря.

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Новини України убыткиГосэкоинспекцияэкологияотходы
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