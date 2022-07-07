UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обращались ли уже россияне за визой в Украину: ответ МИД

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Граждане России не обращались с запросами на получение визы за семь дней работы визового режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Очень показательный момент. За семь дней работы визового режима, на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на украинскую визу. За это время было более 100 звонков в МИД и посольства от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, но ни одной заявки не было", - рассказал Кулеба.

По его словам, такая ситуация демонстрирует то, как сильно агрессия президента РФ Владимира Путина повлияла на отношения России и Украины, а также показывает истинное отношение россиян к украинцам.

Напомним, ранее украинское правительство ввело визовый режим с Российской Федерацией. Решение вступило в силу 1 июля.

Также мы писали, что в СНБО опровергли главные фейки, которые связаны с введением визового режима для россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияУкраинаДмитрий КулебаВизовый режим