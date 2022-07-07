Обращались ли уже россияне за визой в Украину: ответ МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона .

"Очень показательный момент. За семь дней работы визового режима, на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на украинскую визу. За это время было более 100 звонков в МИД и посольства от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, но ни одной заявки не было", - рассказал Кулеба.

По его словам, такая ситуация демонстрирует то, как сильно агрессия президента РФ Владимира Путина повлияла на отношения России и Украины, а также показывает истинное отношение россиян к украинцам.