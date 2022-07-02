Отмена безвиза с Россией. В СНБО опровергли самые распространенные фейки
Украина с 1 июля отменила безвизовый режим с Россией. В СНБО опровергли главные фейки о пересечении границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
Так, в обществе распространяется информация, что правительство якобы запретило въезд граждан РФ в Украину. На самом деле утратило силу лишь соглашение о безвизовых поездках, которое было подписано 16 января 1997 года в Москве. То есть для россиян начал действовать визовый режим.
Теперь граждане России для въезда в Украину должны иметь:
- приглашение из Украины;
- действующий загранпаспорт РФ и украинскую визу;
- ксерокопию паспортных данных принимающей стороны;
- сумму не менее 20 прожиточных минимумов в месяц - 52 тысячи гривен.
Также распространяется фейк, что россияне, которые не поддерживают войну и живут в ЕС, не могут заехать в Украину. Такие люди могут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины для оформления виз.
Ранее мы сообщали, что с 1 июля Украине ввели визовый режим с Россией.
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