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Отмена безвиза с Россией. В СНБО опровергли самые распространенные фейки

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 17:27
Отмена безвиза с Россией. В СНБО опровергли самые распространенные фейки Фото: россиянам для въезда в Украину нужна виза (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Украина с 1 июля отменила безвизовый режим с Россией. В СНБО опровергли главные фейки о пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Так, в обществе распространяется информация, что правительство якобы запретило въезд граждан РФ в Украину. На самом деле утратило силу лишь соглашение о безвизовых поездках, которое было подписано 16 января 1997 года в Москве. То есть для россиян начал действовать визовый режим.

Теперь граждане России для въезда в Украину должны иметь:

  • приглашение из Украины;
  • действующий загранпаспорт РФ и украинскую визу;
  • ксерокопию паспортных данных принимающей стороны;
  • сумму не менее 20 прожиточных минимумов в месяц - 52 тысячи гривен.

Также распространяется фейк, что россияне, которые не поддерживают войну и живут в ЕС, не могут заехать в Украину. Такие люди могут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины для оформления виз.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля Украине ввели визовый режим с Россией.

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