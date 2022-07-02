Отмена безвиза с Россией. В СНБО опровергли самые распространенные фейки

Украина с 1 июля отменила безвизовый режим с Россией. В СНБО опровергли главные фейки о пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram .

Так, в обществе распространяется информация, что правительство якобы запретило въезд граждан РФ в Украину. На самом деле утратило силу лишь соглашение о безвизовых поездках, которое было подписано 16 января 1997 года в Москве. То есть для россиян начал действовать визовый режим.

Теперь граждане России для въезда в Украину должны иметь:

приглашение из Украины;

действующий загранпаспорт РФ и украинскую визу;

ксерокопию паспортных данных принимающей стороны;

сумму не менее 20 прожиточных минимумов в месяц - 52 тысячи гривен.

Также распространяется фейк, что россияне, которые не поддерживают войну и живут в ЕС, не могут заехать в Украину. Такие люди могут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины для оформления виз.