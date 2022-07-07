RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи зверталися вже росіяни за візою в Україну: відповідь МЗС

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Громадяни Росії не зверталися з запитами на отримання візи за сім днів роботи візового режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Дуже показовий момент. За сім днів роботи візового режиму, на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на українську візу. За цей час було більше 100 дзвінків в МЗС та посольства від громадян Росії з проханням роз'яснити правила в'їзду, але жодної заявки не було", - розповів Кулеба.

За його словами, така ситуація демонструє те, як сильно агресія президента РФ Володимира Путіна вплинула на відносини Росії та України, а також показує справжнє ставлення росіян до українців.

Нагадаємо, раніше український уряд ввів візовий режим з Російською Федерацією. Рішення набуло чинності 1 липня.

Також ми писали, що в РНБО спростували головні фейки, які пов’язані з введенням візового режиму для росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСРосійська ФедераціяУкраїнаДмитро КулебаВізовий режим