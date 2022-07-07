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Обращались ли уже россияне за визой в Украину: ответ МИД

Новина українською →
Четверг 07 июля 2022 21:55
Обращались ли уже россияне за визой в Украину: ответ МИД Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Граждане России не обращались с запросами на получение визы за семь дней работы визового режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Очень показательный момент. За семь дней работы визового режима, на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на украинскую визу. За это время было более 100 звонков в МИД и посольства от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, но ни одной заявки не было", - рассказал Кулеба.

По его словам, такая ситуация демонстрирует то, как сильно агрессия президента РФ Владимира Путина повлияла на отношения России и Украины, а также показывает истинное отношение россиян к украинцам.

Напомним, ранее украинское правительство ввело визовый режим с Российской Федерацией. Решение вступило в силу 1 июля.

Также мы писали, что в СНБО опровергли главные фейки, которые связаны с введением визового режима для россиян.

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МИД Украины Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба Визовый режим
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