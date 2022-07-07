Чи зверталися вже росіяни за візою в Україну: відповідь МЗС
Громадяни Росії не зверталися з запитами на отримання візи за сім днів роботи візового режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
"Дуже показовий момент. За сім днів роботи візового режиму, на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на українську візу. За цей час було більше 100 дзвінків в МЗС та посольства від громадян Росії з проханням роз'яснити правила в'їзду, але жодної заявки не було", - розповів Кулеба.
За його словами, така ситуація демонструє те, як сильно агресія президента РФ Володимира Путіна вплинула на відносини Росії та України, а також показує справжнє ставлення росіян до українців.
Нагадаємо, раніше український уряд ввів візовий режим з Російською Федерацією. Рішення набуло чинності 1 липня.
Також ми писали, що в РНБО спростували головні фейки, які пов’язані з введенням візового режиму для росіян.
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