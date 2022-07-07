Чи зверталися вже росіяни за візою в Україну: відповідь МЗС

Громадяни Росії не зверталися з запитами на отримання візи за сім днів роботи візового режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону .

"Дуже показовий момент. За сім днів роботи візового режиму, на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на українську візу. За цей час було більше 100 дзвінків в МЗС та посольства від громадян Росії з проханням роз'яснити правила в'їзду, але жодної заявки не було", - розповів Кулеба.

За його словами, така ситуація демонструє те, як сильно агресія президента РФ Володимира Путіна вплинула на відносини Росії та України, а також показує справжнє ставлення росіян до українців.