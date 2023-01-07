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Обрання спікера. Палата представників взяла перерву для переговорів

Фото: Палата представників США (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Палата представників США взяла перерву для того, щоб можна було провести додаткові переговори перед наступним раундом обрання спікера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Законодавці проголосували за паузу до 22:00 години 6 січня (05:00 години 7 січня по Києву). Пропозицію підтримала, в основному, республіканська більшість, демократи - виступили проти.

Як пишуть ЗМІ, лідер республіканців Кевін Маккарті вже добився серйозного прогресу на шляху затвердження його кандидатури спікером.

"За останню добу Маккарті вдалося перетягнути на свій бік 15 однопартійців, які голосували проти нього. Для позитивного результату йому потрібна підтримка ще чотирьох конгресменів", - додають журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що члени Республіканської партії у Палаті представників обговорюють угоду, яка дозволить Маккарті обратися на посаду спікера.

До слова, конгресмени провалили 13 спроб обрати спікера. Чому в США не можуть обрати спікера Палати представників і чим це загрожує нашій країні - читайте у матеріалі.

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