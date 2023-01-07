Обрання спікера. Палата представників взяла перерву для переговорів

Палата представників США взяла перерву для того, щоб можна було провести додаткові переговори перед наступним раундом обрання спікера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"За останню добу Маккарті вдалося перетягнути на свій бік 15 однопартійців, які голосували проти нього. Для позитивного результату йому потрібна підтримка ще чотирьох конгресменів", - додають журналісти.

Як пишуть ЗМІ, лідер республіканців Кевін Маккарті вже добився серйозного прогресу на шляху затвердження його кандидатури спікером.

Законодавці проголосували за паузу до 22:00 години 6 січня (05:00 години 7 січня по Києву). Пропозицію підтримала, в основному, республіканська більшість, демократи - виступили проти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що члени Республіканської партії у Палаті представників обговорюють угоду, яка дозволить Маккарті обратися на посаду спікера.

До слова, конгресмени провалили 13 спроб обрати спікера. Чому в США не можуть обрати спікера Палати представників і чим це загрожує нашій країні - читайте у матеріалі.

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