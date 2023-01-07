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Избрание спикера. Палата представителей взяла перерыв для переговоров

Фото: Палата представителей США (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Палата представителей США взяла перерыв для того, чтобы можно было провести дополнительные переговоры перед следующим раундом избрания спикера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Законодатели проголосовали за паузу до 22:00 часов 6 января (05:00 часов 7 января по Киеву). Предложение поддержало, в основном, республиканское большинство, демократы - выступили против.

Как пишут СМИ, лидер республиканцев Кевин Маккарти уже добился серьезного прогресса на пути утверждения его кандидатуры спикером.

"За последние сутки Маккарти удалось перетянуть на свою сторону 15 голосовавших против него однопартийцев. Для положительного результата ему нужна поддержка еще четырех конгрессменов", - добавляют журналисты.

Напомним, ранее мы писали, что члены Республиканской партии в Палате представителей обсуждают соглашение, которое позволит Маккарти связаться с спикером.

К слову, конгрессмены провалили 13 попыток избрать спикера. Почему в США не могут выбрать спикера Палаты представителей и чем это грозит нашей стране – читайте в материале.

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