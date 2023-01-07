Избрание спикера. Палата представителей взяла перерыв для переговоров

Палата представителей США взяла перерыв для того, чтобы можно было провести дополнительные переговоры перед следующим раундом избрания спикера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"За последние сутки Маккарти удалось перетянуть на свою сторону 15 голосовавших против него однопартийцев. Для положительного результата ему нужна поддержка еще четырех конгрессменов", - добавляют журналисты.

Как пишут СМИ, лидер республиканцев Кевин Маккарти уже добился серьезного прогресса на пути утверждения его кандидатуры спикером.

Законодатели проголосовали за паузу до 22:00 часов 6 января (05:00 часов 7 января по Киеву). Предложение поддержало, в основном, республиканское большинство, демократы - выступили против.

Напомним, ранее мы писали, что члены Республиканской партии в Палате представителей обсуждают соглашение, которое позволит Маккарти связаться с спикером.

К слову, конгрессмены провалили 13 попыток избрать спикера. Почему в США не могут выбрать спикера Палаты представителей и чем это грозит нашей стране – читайте в материале.

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