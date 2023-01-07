ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обрання спікера. Палата представників взяла перерву для переговорів

Новость на русском →
Субота 07 січня 2023 01:45
Обрання спікера. Палата представників взяла перерву для переговорів Фото: Палата представників США (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Палата представників США взяла перерву для того, щоб можна було провести додаткові переговори перед наступним раундом обрання спікера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Законодавці проголосували за паузу до 22:00 години 6 січня (05:00 години 7 січня по Києву). Пропозицію підтримала, в основному, республіканська більшість, демократи - виступили проти.

Як пишуть ЗМІ, лідер республіканців Кевін Маккарті вже добився серйозного прогресу на шляху затвердження його кандидатури спікером.

"За останню добу Маккарті вдалося перетягнути на свій бік 15 однопартійців, які голосували проти нього. Для позитивного результату йому потрібна підтримка ще чотирьох конгресменів", - додають журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що члени Республіканської партії у Палаті представників обговорюють угоду, яка дозволить Маккарті обратися на посаду спікера.

До слова, конгресмени провалили 13 спроб обрати спікера. Чому в США не можуть обрати спікера Палати представників і чим це загрожує нашій країні - читайте у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Конгресс США
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет