Обраний президент Мексики відхилила запрошення Зеленського відвідати Україну

Шейнбаум відхилила запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ після вступу на посаду 1 жовтня.

"Наша відповідальність знаходиться тут. Ми будемо відвідувати деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але ми не будемо багато подорожувати. Наша відповідальність - тут", - зазначила Шейнбаум, підкреслюючи, що головним завданням її адміністрації буде розв'язання внутрішніх питань.

Шейнбаум також підтвердила прихильність Мексики підтримці дипломатичних відносин з усіма країнами, за винятком Еквадору, де у квітні стався інцидент із мексиканським посольством, що Шейнбаум назвала "порушенням суверенітету".

Передісторія

Нещодавно президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю мексиканському виданню Excelsior інтерв'ю, в якому висловив сподівання, що Мексика на офіційному рівні відвідає Україну.