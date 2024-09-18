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Обраний президент Мексики відхилила запрошення Зеленського відвідати Україну

Фото: обраний президент Мексики Клаудія Шейнбаум (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Обраний президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що має намір дотримуватися політики невтручання в зовнішні справи, продовжуючи курс свого попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fuser News.

Шейнбаум відхилила запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ після вступу на посаду 1 жовтня.

"Наша відповідальність знаходиться тут. Ми будемо відвідувати деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але ми не будемо багато подорожувати. Наша відповідальність - тут", - зазначила Шейнбаум, підкреслюючи, що головним завданням її адміністрації буде розв'язання внутрішніх питань.

Шейнбаум також підтвердила прихильність Мексики підтримці дипломатичних відносин з усіма країнами, за винятком Еквадору, де у квітні стався інцидент із мексиканським посольством, що Шейнбаум назвала "порушенням суверенітету".

Передісторія

Нещодавно президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю мексиканському виданню Excelsior інтерв'ю, в якому висловив сподівання, що Мексика на офіційному рівні відвідає Україну.

Раніше повідомлялося, що Мексика надіслала запрошення російському диктатору Володимиру Путіну на церемонію інавгурації новообраного президента Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня.

Пізніше стало відомо, що посольство України в Мексиці закликало місцеву владу затримати Путіна у разі його візиту, оскільки Мексика визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС).

Крім того, 8 серпня представник Єврокомісії Петер Стано повідомив, що Європейський Союз також закликав Мексику до арешту Путіна, якщо він прибуде до країни.

Нагадаємо, що в березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у викраденні та насильницькому переміщенні українських дітей до Росії. З того часу російський лідер уникає поїздок до країн, які підписали Римський статут через загрозу арешту.

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