Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

Шейнбаум отклонила приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев после вступления в должность 1 октября.

"Наша ответственность находится здесь. Мы будем посещать некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем много путешествовать. Наша ответственность - здесь", - отметила Шейнбаум, подчеркивая, что главной задачей её администрации будет решение внутренних вопросов.

Шейнбаум также подтвердила приверженность Мексики поддержанию дипломатических отношений со всеми странами, за исключением Эквадора, где в апреле произошел инцидент с мексиканским посольством, что Шейнбаум назвала "нарушением суверенитета".

Предыстория

На днях президент Владимир Зеленский дал интервью мексиканскому изданию Excelsior интервью, в котором выразил надежду, что Мексика на официальном уровне посетит Украину.