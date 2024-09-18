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Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

Фото: избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что намерена придерживаться политики невмешательства во внешние дела, продолжая курс своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fuser News.

Шейнбаум отклонила приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев после вступления в должность 1 октября.

"Наша ответственность находится здесь. Мы будем посещать некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем много путешествовать. Наша ответственность - здесь", - отметила Шейнбаум, подчеркивая, что главной задачей её администрации будет решение внутренних вопросов.

Шейнбаум также подтвердила приверженность Мексики поддержанию дипломатических отношений со всеми странами, за исключением Эквадора, где в апреле произошел инцидент с мексиканским посольством, что Шейнбаум назвала "нарушением суверенитета".

Предыстория

На днях президент Владимир Зеленский дал интервью мексиканскому изданию Excelsior интервью, в котором выразил надежду, что Мексика на официальном уровне посетит Украину. 

Ранее сообщалось, что Мексика направила приглашение российскому диктатору Владимиру Путину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

Позже стало известно, что посольство Украины в Мексике призвало местные власти задержать Путина в случае его визита, поскольку Мексика признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

Кроме того, 8 августа представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что Европейский Союз также призвал Мексику к аресту Путина, если он прибудет в страну.

Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по обвинению в похищении и насильственном перемещении украинских детей в Россию. С тех пор российский лидер избегает поездок в страны, подписавшие Римский статут, из-за угрозы ареста.

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МексикаВладимир ЗеленскийВизит в Украину