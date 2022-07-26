Обозвал бригаду трусами. Оккупант рассказал о драке генералов, - перехват ГУР

Российский комбриг ударил генарала за то, что он обозвал личный состав бригады трусами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора Главного управления разведки Минбороны.
23-летний оккупант рассказал, что российский генерал обозвал их бригаду трусами из-за того, что они не смогли захватить украинскую деревню.
За это, по его словам, командир бригады ударил генерала в лицо: "Он ему за это морду набил".
Напомним, в перехвате разговора россиянин рассказывал, как оккупанты в пьяном состоянии занимаются произволом, обстреливая села в Украине для развлечения.
Кроме того, захватчики жалуются на собственную артиллерию, так как она стреляет по их же позициям.
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