Обозвал бригаду трусами. Оккупант рассказал о драке генералов, - перехват ГУР

Российский комбриг ударил генарала за то, что он обозвал личный состав бригады трусами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора Главного управления разведки Минбороны.

23-летний оккупант рассказал, что российский генерал обозвал их бригаду трусами из-за того, что они не смогли захватить украинскую деревню.

За это, по его словам, командир бригады ударил генерала в лицо: "Он ему за это морду набил".