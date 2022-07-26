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Обізвав бригаду боягузами. Окупант розповів про бійку генералів, - перехоплення ГУР

Фото: окупант розповів про бійку генералів через обзивання (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський комбриг вдарив генарала за те, що він обізвав особовий склад бригади боягузами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови Головного управління розвідки Мінборони.

23-річний окупант розповів, що російський генерал обізвав їх бригаду боягузами через те, що вони не змогли захопити українське село.

За це, за його словами, командир бригади вдарив генерала в обличчя: "Він йому за це писок набив".

Нагадаємо, в перехопленні розмови росіянин розповідав, як окупанти у п'яному стані займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні для розваги.

Крім того, загарбники скаржаться на власну артилерію, оскільки вона стріляє по їхніх же позиціях.

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