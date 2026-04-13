Обов'язково зустрінемося із Зеленським. Мадяр готує розворот у відносинах з Україною

Хороші відносини із сусідами

"Уряд "Тиси" буде прагнути до союзницьких, а якщо можливо - до дружніх стосунків з усіма сусідніми країнами", - сказав він, відповідаючи на запитання про політику уряду "Тиси" щодо України.

Він додав, що "Угорщину оточують угорці", тому хороші відносини із сусідніми країнами - це один із ключових інтересів.

Зустріч із Зеленським

Також Мадяр відповів на запитання про потенційну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми обов'язково зустрінемося, якщо не десь іще, то в Європейській раді", - сказав лідер "Тиси".

Війна РФ проти України

Він звернув увагу, що партія прем'єра Віктора Орбана "Фідес" використовувала розбіжності з Україною в партійно-політичних інтересах.

"Усі в Угорщині знають, що Україна - жертва в цій війні", - сказав Мадяр, уточнивши, що ніхто не має права вирішувати за українців, на яких умовах Київ має піти на мир із Росією.

Лідер "Тиси" підкреслив, що це "обурлива, лицемірна риторика", оскільки у зворотній ситуації ніхто б не відмовився від угорських областей.

Також він додав, що умовою нормалізації відносин з Україною стане врегулювання прав угорської меншини, яка проживає там.